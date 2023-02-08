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محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73%

كتب:

رجب ادم
10:03 ص | الأربعاء 08 فبراير 2023
محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 / 2023 ، بنسبة نجاح بلغت 73.23 % ، وذلك بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم . 

أوضح محافظ قنا أنه تقدم للامتحان 54760 طالب وطالبة بالمدارس الرسمية ، والرسمية لغات ، والمنازل ، حضر منه 54272 طالب وطالبة ، وبلغ عدد الناجحين 39646.

تهاني المحافظة للطلاب

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنيا دوام النجاح والتفوق لهم ، مؤكدا حرص واهتمام الدولة بدعم المنظومة التعليمية ، باعتبارها أساس التقدم والتنمية ، حيث تعمل المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين عليها ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين .

نتيجة التعليم الأساسي 

كما اعتمد الداودي نتيجة الفصل الدراسى الأول لمرحلة اتمام التعليم الأساسي ( القسم المهنى ) بنسبة نجاح 97.7% ، حيث تقدم للإمتحان 409 طالب ، حضر منهم 394 طالب ، وبلغ عدد الناجحين 385 طالب ، كما تم اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الاول للصف الثالث الاعدادى للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100% ، حيث تقدم للامتحان 39 طالب وطالبة ونجح جميعهم ، واعتمد المحافظ ايضا نتيجة الفصل الدراسى الاول للصف الثالث الاعدادى مكفوفين بنسبة نجاح 100% ، حيث تقدم للامتحان 8 طالب وطالبة ونجح جميعهم .

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