محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73%

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 / 2023 ، بنسبة نجاح بلغت 73.23 % ، وذلك بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم .

أوضح محافظ قنا أنه تقدم للامتحان 54760 طالب وطالبة بالمدارس الرسمية ، والرسمية لغات ، والمنازل ، حضر منه 54272 طالب وطالبة ، وبلغ عدد الناجحين 39646.

تهاني المحافظة للطلاب

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنيا دوام النجاح والتفوق لهم ، مؤكدا حرص واهتمام الدولة بدعم المنظومة التعليمية ، باعتبارها أساس التقدم والتنمية ، حيث تعمل المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين عليها ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين .

نتيجة التعليم الأساسي

كما اعتمد الداودي نتيجة الفصل الدراسى الأول لمرحلة اتمام التعليم الأساسي ( القسم المهنى ) بنسبة نجاح 97.7% ، حيث تقدم للإمتحان 409 طالب ، حضر منهم 394 طالب ، وبلغ عدد الناجحين 385 طالب ، كما تم اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الاول للصف الثالث الاعدادى للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100% ، حيث تقدم للامتحان 39 طالب وطالبة ونجح جميعهم ، واعتمد المحافظ ايضا نتيجة الفصل الدراسى الاول للصف الثالث الاعدادى مكفوفين بنسبة نجاح 100% ، حيث تقدم للامتحان 8 طالب وطالبة ونجح جميعهم .