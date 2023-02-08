«التعليم» تعتمد نتيجة أبناؤنا في الخارج الترم الأول بنسبة نجاح 95.6% 

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022-2023، للعام الأول على نظام الترمين.

نسبة النجاح لأبناؤنا في الخارج

وبدأت الامتحانات يوم السبت 14 يناير، وانتهت الأحد 22-1-2023، وتقدم لأداء الامتحان 71083 طالبا وطالبة على مستوى العالم في جميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وأدى الامتحان في جميع المواد 68374 طالبا وطالبة.

رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ نسبة النجاح للطلاب من أبنائنا في الخارج الذين أدوا الامتحانات بلغت 95.6%، ويمكن للطلاب الإطلاع على النتيجة من خلال الموقع الرسمي للمنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال هذا الرابط.