وزيرا «الإنتاج الحربي والتعليم العالي» يبحثان موضوعات التعاون المُشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، و الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور عبد الرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، و الدكتور مها غانم قائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، و الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات؛ لمناقشة موضوعات التعاون المُشترك، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

تطوير منظومة التعليم العالي بمصر

وأشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن اللقاء ناقش ملفات التعاون المُشترك، مضيفًا أن هذا اللقاء يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة والمراكز العلمية البحثية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربي على المُتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ كل المشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة، ومتابعة مدى الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتذليل أي عقبات قد تطرأ ودفع وتيرة العمل، لضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية.

وأكد الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتمامًا كبيرًا، للمساهمة في تطوير منظومة التعليم العالي بمصر جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة التصنيع والإنتاج، من خلال الجهات التابعة، وذلك للمُساهمة في نهضة الوطن.

وزير التعليم العالي: نؤمن بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة

من جانبه، ثمن الدكتور أيمن عاشور التعاون القائم بين الوزارة والإنتاج الحربي في تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مُتطلعًا إلى المزيد من التعاون المُثمر مع الوزارة في كافة المجالات، للمُساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الهدف من اللقاء مُتابعة آخر المُستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تضطلع بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي من مُنطلق إيمان الوزارتين بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى مُخرجات سواء في شكل منتجات أو خدمات مُبتكرة تساهم في تطوير الصناعة المصرية، ودعم الاقتصاد القومي، وتأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية، تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المُتقدمة والابتكار، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشددًا على دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المُساهمة بعملية التنمية في المجتمع.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على إعداد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي؛ لتدريب طلاب الكليات التكنولوجية في مصانع الإنتاج الحربي وفق رؤية شاملة بين الوزارتين تتفق مع احتياجات سوق العمل.