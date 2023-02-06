وزير التعليم العالي يُكرم طلاب الجامعات والمعاهد الفائزين في مسابقة «معًا»

كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الجامعات والمعاهد المصرية الفائزين في مسابقة «معًا»، التي أطلقتها الوزارة لإنتاج فيديوهات قصيرة، لمواجهة الأفكار الهدامة التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والعمل على توعية الطلاب وتعميق روح الانتماء والولاء لديهم وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ 54 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

الشباب ثروة كبيرة للمجتمعات الإنسانية

في بداية كلمته، وجه الوزير التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة، والتي تقام على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، وتنظمها الوزارة بالتعاون مع الأزهر الشريف، ووزارتي الثقافة، والشباب والرياضة، والجهات المعنية بالدولة، مشيرًا إلى أن الشباب يُمثلون في كل المجتمعات الإنسانية ثروة كبيرة، مؤكدًا أن النهوض بالشباب، وتفعيل دوره في التنمية التي تخوضها الدولة المصرية يُعد هدفًا تتضمنه كافة برامج التنمية وخطط التطوير.

تنمية روح المُشاركة الإيجابية

وأوضح أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بالشباب، من خلال ما تقدمه من أنشطة وفعاليات طلابية في مختلف مجالات النشاط الطلابي حيث تُسهم بدورها في استثمار طاقات الشباب، وتنمية روح المُشاركة الإيجابية لديهم في مسيرة التحديث والتطوير، وبناء الدولة العصرية، ومواجهة تحديات العصر، والتعامل مع المتغيرات برؤية عصرية، وفكر متطور، بعيدًا عن التطرف والأفكار الهدامة وغير السوية، ولهذا تبرز أهمية المُشاركة الفاعلة لكافة الطلاب في مثل هذه الأنشطة، لدورها الهام في بناء شخصيتهم المُتكاملة، والارتقاء بقدراتهم، وتفجير طاقاتهم، واكتشاف مواهبهم.

وأضاف «عاشور»، أن الوزارة بدأت منذ فترة في تنفيذ خُطة طموحة، لتنمية وعي الشباب في مواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي، ويستمر تنفيذها في الفترة المقبلة، من خلال مُتابعة ما تم تنفيذه دوريًّا، لافتًا إلى أن تنفيذ مسابقة «معًا»، تأتي كخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات المهمة التي نفذتها الوزارة في هذا الصدد.

وفي ختام كلمته، ثمن الوزير جهود كل من أسهم في تنظيم هذا الحدث الهام، متمنيًا دوام التوفيق والسداد للفائزين في المسابقة، ولمصر العزيز كل تقدم وازدهار.

ومن جانبها، أوضحت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة أن مسابقة «معًا»، نُظمت، لإثراء الحالة الثقافية داخل المعرض، كما قدمت نموذجًا من شباب المُبدعين المشاركين في المسابقة؛ ليتصدوا للأفكار المُتطرفة والهدامة ويقدموا لزملائهم نموذجًا وطنيًا راقيًا من الإبداع في مواجهة التطرف وتحسين الأفكار من كل ما هو هدام، موجه الشكر لشركاء النجاح في هذه المسابقة المهمة والمتميزة.

أهمية التنشئة الثقافية لجميع الأجيال

وفي كلمته، أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أن الثقافة رسالة مهمة يشترك فيها الجميع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أهمية التنشئة الثقافية لجميع الأجيال، وأن الأمة التي تقودها القراءة هي أمة تسعى نحو التقدم، مؤكدًا تضافر جهود الشركاء من أجل نجاح المسابقة.

كما ثمّن الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، جهود الوزارات المُشاركة في المسابقة، والتي تحمل بين طياتها الجانب الدعوي والديني، لتحقق التكامل والتعاون في قراءة الواقع واستشراف المستقبل، وفق رؤية علمية، جاءت بها فكرة المسابقة، لافتًا أن فكرة المسابقة قائمة على ترسيخ مفهوم الأخلاق والتي استهدفت المبدعين والمبتكرين وأصحاب المواهب من الشباب المصري.

ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عدد الأفلام الفائزة في المسابقة بلغ 11 فيلمًا مُقدمًا من الطلاب سواء بإنتاج جماعي أو فردي.

وأكد المُتحدث الرسمي أن تلك المُسابقة بداية لسلسلة من المسابقات التي سوف تستمر خلال الفترة المقبلة لتشجيع طلاب الجامعات والمعاهد على مواجهة الأفكار الهدامة وخلق تفاعل طلابي مع القضايا والتحديات التي يواجهها المجتمع وتستلزم توعية الطلاب، وذلك في إطار السياسية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بناء شخصية الشباب الجامعي.

كما أشار إلى أن وزارة التعليم العالي كانت قد أعلنت عن بدء مسابقة تحت شعار «معًا»، خلال الفترة من 11 حتى 21 ديسمبر 2022 لإنتاج فيديو قصير مدته دقيقة، يساعد نشره على مواجهة الأفكار الهدامة، التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري، مضيفًا أن المسابقة اشترطت أن تركز الأعمال المُقدمة على أحد المحاور الآتية: «نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ومناهضة التطرف والفكر التكفيري».

وأوضح د. محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن الجوائز المقدمة للطلاب شملت جوائز مالية بالإضافة لهدايا عينية مقدمة من الصندوق، مضيفًا حصول الطلاب أصحاب الأفلام الفائزة في المسابقة على شهادات تقدير من وزارة الثقافة، مؤكدًا أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يحرص دائمًا على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب من أجل توفير بيئة مشجعة للمبتكرين والنوابغ والموهوبين في كافة المجالات.