رابط وخطوات الحصول على نتائج جامعة كفر الشيخ 2023 بكل الكليات

بدأت نتائج جامعة كفر الشيخ 2023 في الظهور، وتم إتاحتها عبر بوابة مركز نُظم المعلومات الإدارية بالجامعة، ليتمكن الطلاب في جميع الكليات من معرفة نتيجة الترم الأول 2023 بسهولة ويُسر، دون الحاجة للانتظار حتى بدء الفصل الدراسي الثاني.

وتستعرض «الوطن» رابط وخطوات الحصول على نتائج جامعة كفر الشيخ لكل الكليات التي ظهرت خلال الأيام الماضية.

خطوات ورابط نتائج جامعة كفر الشيخ 2023

وفيما يخص خطوات ورابط الحصول على نتائج جامعة كفر الشيخ 2023، فإنّ بوابة مركز نُظم المعلومات الإدارية بالجامعة، أتاحت النتائج لكل الكليات، من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على بوابة مركز نُظم المعلومات الإدارية لجامعة كفر الشيخ من خلال الضغط هنــــا .

- الضغط على نتائج الطلاب.

- اختيار الكلية الملتحق بها الطالب.

- إدخال كود الطالب والرقم السري.

- الضغط على كلمة دخول وستظهر فورًا.

نتيجة كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ

ويمكن للطلاب الحصول على نتائج كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ للفرق الأولي والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من خلال الدخول على الرابط التالي هــنـــا، ثم إدخال كود الطالب والرقم السري.

نتيجة كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ

وفيما يخص نتيجة كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، فإنّها ظهرت الآن للفرقتين الأولى والثانية، من خلال الضغط هنــــا ، ثم إدخال كود الطالب والرقم السري، وستظهر النتيجة فورًا.

نتيجة كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ

وأعلن مركز نُظم المعلومات الإدارية عن ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول 2022 - 2023، لكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ الفرقة الثانية، والتي يمكن الحصول عليها من خلال الضغط هــنــا .

نتيجة كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ

وفيما يخص كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، فإنّها ظهرت الآن للفرقة الخامسة «اللائحة الجديدة»، والتي يمكن الحصول عليها من خلال الضغط هــنــا .

نتيجة المعهد الفني للتمريض بجامعة كفر الشيخ

كما ظهرت أيضاً نتائج الفرقة الأولي والثانية بالمعهد الفني للتمريض بجامعة كفر الشيخ، والتي يمكن الحصول عليها من خلال الضغط هــنــا .

نتائج كليات جامعة كفر الشيخ

ولم يتم الإعلان عن نتائج عدد آخر من كليات جامعة كفر الشيخ، حيث لا تزال أعمال التصحيح، ورصد الدرجات، والمراجعة مستمرة، وسيتم إتاحة النتائج على منصة مركز نُظم المعلومات الإدارية فور اعتمادها.