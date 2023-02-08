محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

يعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023، ومن المقرر إعلانها عبر الموقع الرسمي بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وصفحة البوابة الإلكترونية للمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وأكد مسؤلو التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أنّ لجنة التصحيح انتهت من أعمال تصحيح ورصد درجات الطلاب الشهادة الإعدادية الترم الأول لنحو 8531 طالبًا وطالبة بجميع لجان المحافظة، وستُعلن النتيجة النهائية خلال ساعات عقب اعتمادها من المحافظ.

نتيجة إيجابية للشهادة الإعدادية

وكشف المسؤلون، أنّ مؤشرات النتيجة إيجابية ونسبة النجاح مرتفعة مقارنة بالترم الأول من العام الماضي، وذلك في حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية.

وقال محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين عليها ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين، معرباً عن تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مؤكدا أن أعمال التصحيح تمت بدقة عالية مع الالتزام بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات.