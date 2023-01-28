وكيل تعليم البحر الأحمر: الدقة مطلوبة في تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية
كتب:
شاذلى عبدالراضي
09:22 م | السبت 28 يناير 2023
لجان تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية البحر الأحمر
تفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بداية أعمال التصحيح والتقدير لأوراق طلاب الشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي الحالي 2023 التي بدأت أعمالها اليوم وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة في في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
بدء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية
وأشاد وكيل تعليم البحر الأحمر في بيان صحفي اليوم بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير وانتظامهم في العمل داخل اللجان مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة والانضباط في العمل تجنباً للأخطاء لصالح جميع أبنائنا الطلاب مشيرا إلى عدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.
ضوابط تصحيح الشهادة الإعدادية
ووجه رئيس لجنة التقدير الشهادة الإعدادية بعدم استخدام الهاتف المحمول والتدخين داخل اللجان واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان مع الاهتمام بنظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك توزيع الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة.