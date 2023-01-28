وكيل تعليم البحر الأحمر: الدقة مطلوبة في تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بداية أعمال التصحيح والتقدير لأوراق طلاب الشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي الحالي 202‪3 التي بدأت أعمالها اليوم وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة في في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

بدء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

وأشاد وكيل تعليم البحر الأحمر في بيان صحفي اليوم بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير وانتظامهم في العمل داخل اللجان مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة والانضباط في العمل تجنباً للأخطاء لصالح جميع أبنائنا الطلاب مشيرا إلى عدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

ضوابط تصحيح الشهادة الإعدادية

ووجه رئيس لجنة التقدير الشهادة الإعدادية بعدم استخدام الهاتف المحمول والتدخين داخل اللجان واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان مع الاهتمام بنظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك توزيع الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة.