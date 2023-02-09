11 ميزة للأبناء المستفيدين من نظام الرعاية البديلة.. تعرف عليها

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجرى تقديم مختلف أنواع الدعم لفاقدي الرعاية في مصر، واعطاء الأولوية للأطفال المعرضون للخطر حال تركهم دون رعاية، وكذلك الأطفال المعثور عليهم، مشيرة إلى أن مشروع قانون الرعاية البديلة يعمل على تقديم مزايا للأبناء المستفيدين من نظام الرعاية البديلة، وكذلك للأسر الكافلة.

مزايا الأبناء المستفيدين من نظام الرعاية البديلة

وأوضحت «التضامن» في تقرير لها، أنه يجرى منح مزايا للأسر الكافلة للأطفال، وكذلك للأبناء المستفيدين من نظام الرعاية البديلة، كما يلي:

- توفير بطاقات دعم تمويني.

- توفير معاش شهري مناسب حتى الالتحاق بالعمل أو أن يكون الابن قادر على الكسب.

- تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من المساكن التي تنشئها الدولة.

- تقديم منح مساعدة ضمانية شهرية وذلك بالنسبة للفتيات المطلقات من مستفيدي نظام الرعاية اللاحقة.

- إتاحة ركوب مجاني لمواصلات هيئات النقل العام والجماعي.

- يجرى الإعفاء من اشتراكات ورسوم المتاحف والمتنزهات وكذلك القصور الثقافية.

- يتم إعفائهم من رسوم ومصروفات التعليم الجامعي بجميع الكليات والمعاهد الوطنية.

- يجرى تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.

إتاحة الاشتراكات المجانية في عضوية المراكز الشبابية

- إتاحة الاشتراكات المجانية في عضوية المراكز الرياضية والشبابية والمنشآت، التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

- معاملة الابن المكفول مثل الابن البيولوجي في حق التمتع بعضوية تابعية لعضوية للأب الكفيل أو للأم الكافلة في النقابات أو النوادي.

- تمكين خريجي أنواع الرعاية البديلة وبرامج الرعاية اللاحقة من شغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية وغير الحكومية، لمن ينطبق عليه شروط ومعايير شغل هذه الوظائف.