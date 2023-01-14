717 ألف طالب بصفوف النقل في القليوبية يؤدون امتحانات نصف العام

انطلقت، اليوم، امتحانات نصف العام الدراسي بمحافظة القليوبية، حيث يؤدي 717650 طالبا وطالبة الامتحانات في صفوف الرابع والخامس والساس الابتدائي والاول والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي.

وأجرت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة مرورية، اليوم السبت، على لجان الامتحانات للاطمئنان على حسن سيرها، وعدم وجود أي معوقات تعوق الامتحانات، بحضور أيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية في مدرسة الجلاء بإدارة طوخ التعليمية، ومدرسة السادات الثانوية، ومدرسة 15 مايو والإصلاح الزراعي الإعدادية بإدارة بنها التعليمية.

متابعة امتحانات نصف العام في القليوبية

واطمأنت مدير تعليم القليوبية خلال الجولة على حسن سير الامتحان، وانتظام العمل، ومستوى الامتحان، والتأكد من جودة طباعة الورقة الامتحانية، وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية، وتوفير الجو المناسب للتلاميذ أثناء الامتحان.

كما شددت خلال جولتها على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين مع تنفيذ تعليمات الأمن وتواجد عنصر الأمن والزائرة الصحية للحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب.

غرفة عمليات رئيسية

كما أكدت على الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وربطها بشكل متواصل بغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية؛ لمتابعة الامتحانات أولا بأول وتذليل ما يعترضها من معوقات حال حدوثها فورا.

وشددت مدير تعليم القليوبية على عدم حيازة طلاب صفوف النقل التليفونات المحمولة، أو أى وسيلة غش الكترونية، مع الالتزام بالزي المدرسي والمظهر اللائق وقص الشعر وعدم ارتداء زي يخالف الزي المدرسة .

واشارت في بيان لها أنه جري تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، وتذليل ما يعترضها من معوقات، حيث سيتواجد بها موجه عام المادة واللجنة التي وضعت الامتحانات لمتابعة أي شكاوى أو مشكلات وحلها بسرعة.