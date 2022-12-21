التضامن: خلو 3 محافظات من مؤسسات الرعاية قريبا مع توسعة نظام الأسر البديلة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم توفير 820 شقة للشباب من أبناء دور الرعاية، لمن تخطوا مرحلة الرعاية اللاحقة، وجاري تسليمها لهم، كما سيتم تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب «أبناء مصر»، الذي تم افتتاحه ببنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير تأمين صحى وبطاقات تموينية، لمن تجاوز 21 سنة منهم، وإعطائهم مصروفا شهريا دعم «كرامة»، كما يتم إعطاء طلاب المرحلة الإعدادية «تابلت».

«التضامن» توقع بروتوكول لتطوير دور الأيتام

أضافت القباج، على هامش توقيع بروتوكول بين وزارة التضامن وجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام، بشأن مشروع تحول دور الأيتام نحو اللا مأسسة، أن عدد الأبناء المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ما يقرب من 9500 طفل وطفلة يقنطون 481 مؤسسة رعاية، وجار العمل على تقليل هذه المؤسسات فى إطار التوسع بنظام الأسر البديلة، حيث تم إغلاق 38 مؤسسة حتى الآن، وقريبا سيتم الإعلان عن خلو 3 محافظات من مؤسسات الرعاية.

زيادة أعداد الأطفال المكفولين

اشارت الوزيرة، إلى زيادة أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 27%، حيث تتوسع «التضامن» في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات، لتقديم الرعاية اللازمة لهم، وقد قُدر عدد الأطفال الذين تم كفالتهم لدى أسر كافلة منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى أكثر من 14,600 طفل.

وأكدت القباج، أن القيادة السياسية تُولي اهتماما كبيرا بملف الأيتام، لا سيما أبناء دور الرعاية، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعقد مؤتمر على غرار «قادرون باختلاف» لطرح مشاكل ومناقشة قضايا أبناء مصر من الأيتام، يحضره بنفسه مع الأبناء.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الطفل، لهذا عمدت الوزارة على تطوير منظومة الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية، وهم بالفعل مستحقين لتلك الرعاية الأسرية، بل والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم الطبيعية منذ البداية.