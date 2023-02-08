كيف عاشت شادية «معبودة الجماهير» حياتها بعد الاعتزال؟.. رعاية الأيتام

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة شادية، التي ما زالت حاضرة وسط جمهورها بأعمالها الفنية التي تعرض لها رغم رحيلها، فقد تركت خلفها إرثاً كبيراً، رغم أنها قررت الاعتزال في عمر الـ 50 عاماً.

حياة الفنانة شادية بعد الاعتزال

وقررت الفنانة شادية بعد الاعتزال، أن تقضي معظم وقتها لرعاية الأطفال الأيتام، خاصة وأنّها لم تُرزق بأطفال، فكان لديها مشاعر كثيرة مليئة بالحنان الفائض والأمومة.

تبرع شادية لـ الجمعيات الخيرية

وعن الأموال التي ادخرتها من عملها لسنوات طويلة في الفن قالت الفنانة شادية في برنامج تليفزيوني سابق، «حتى لا أضع نفسي في هذه الريبة فقد تبرعت بكل ما ادخرته من عملي طوال السنوات الماضية كفنانة لصالح الجمعيات الخيرية واعتبرت هذه هي الخطوة الأولى من رحلتي في رحاب الله ولم أتردد لحظة في ذلك».

اعتزال شادية التمثيل

وعقبت حول سبب اعتزالها التمثيل والغناء بالتالي: «قرار الاعتزال للغالبية العظمى من الفنانات جاء انطلاقا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والامتثال لأمره، وبالنسبة لي فإن سبب اعتزالي له مواقف عديدة مرت بي وصعوبات كثيرة جعلتني أبتعد عن هذا الطريق فقد قال الحق «إن الله يهدي من يشاء» وقد عرفت الطريق الصحيح وهداني الله تعالى إليه».