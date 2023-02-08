أحدث حصيلة لضحايا زلزال «كهرمان»: 9500 قتيل و40 ألف مصاب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، إلى أكثر من 9500 قتيل، ونحو 45 ألف مصاب، وفق تقديرات غير نهائية، أعلنت عنها السلطات الرسمية في كل من تركيا وسوريا صباح اليوم.

تركيا ترفع حصيلة الضحايا إلى 6957 وفاة

وأكدت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا «أفاد»، في بيان قبل قليل، أن ضحايا الزلزال، الذي كان مركزه في ولاية «كهرمان مرعش»، وبلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، ارتفع عددهم إلى 6957 قتيلاً، بالإضافة إلى نحو 38 ألف و224 مصابا.

سوريا تعلن ارتفاع الضحايا إلى 2547 وفاة

وعلى الجانب السوري، أكد مسؤولون في وزارة الصحة، أن عدد ضحايا الزلزال، الذي خلف دماراً واسعاً في عدد من المحافظات الشمالية والغربية، ارتفع إلى 2547 قتيلاً، فضلاً عن إصابة ما يقرب من 6770 آخرين، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9504 قتلى، ونحو 45 ألف مصاب.

عمال الإنقاذ يسابقون الزمن لإنقاذ العالقين

وفيما أعلنت السلطات التركية، حالة الطوارئ في 10 محافظات على الأقل، هي الأكثر تضرراً من زلزال فجر الاثنين الماضي، أشار عاملون ضمن فرق الإنقاذ في سوريا، إلى أن مئات العائلات مازالت محاصرة تحت الأنقاض، مع بدء اليوم الثالث على وقوع الزلزال.

أجواء شديدة البرودة تزيد البحث تعقيداً

وتواصل فرق الإنقاذ، جهودها لإنقاذ مزيدا من الناجين، وسط أجواء شديدة البرودة، زادت من صعوبة أعمال البحث عن العالقين تحت الأنقاض، وأكد عمال الإغاثة أن الساعات الـ48 المقبلة، قد تكون حاسمة للعثور على ناجين، الذين مازالت أصواتهم تصدر من بين الحطام.