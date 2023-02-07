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ارتفاع ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 7100 شخص

كتب:

عمرو حسني
10:29 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا تجاوز 7100 قتيل بعد نحو يومين من وقوع الزلزال الذي بدأ أمس الإثنين وسط مساعدات عالمية لتركيا وسوريا.

انهيار كبير في البنية التحتية بسوريا وتركيا 

وانهار جزء كبير من البنية التحتية في تركيا وسوريا بعد سقوط مستشفيات وبعض الأماكن الحيوية بعد أن وصلت درجة الزلزال إلى 7.8 ريختر وسط حدوث ارتدادات في 13 دولة بجانب تركيا وسوريا مع وجود توقعات بأن تكون الإصابات وأعداد القتلى أكثر خلال الساعات المقبلة خاصة أن هناك آلاف حتى الآن تحت الأنقاض وسط مساعدات من هيئة الإغاثة الدولية للاجئين ومنظمة الأمم المتحدة.

 

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بقلم عمرو حسني