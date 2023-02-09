أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك في الأسواق اليوم.. تبدأ من 60 جنيها

منتجات كثيرة وسلع غذائية متعدد يهتم الكثير من المواطنين، بمعرفة أسعارها في السوق المصري والمحلات التجارية، حتى يستطيعون شراء ما يحتاج إليه المنزل من طعام، وتعد أسعار الفراخ البيضاء من أهم السلع التي يحرصون على متابعتها، نظرا لكونها مصدر مهم للحصول على البروتينات مقارنة بأسعار اللحوم.

وتحرص «الوطن»، على مدار الساعة على تقديم ما يحتاج إليه المتابعون، ورصد ما يبحث عنه المواطنون، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية والمحلات التجارية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

- بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس في المزرعة نحو 65 جنيها، فيما بلغ سعره للمستهلك قيمة تصل إلى في الأسواق بسعر يتراوح بين 75 و76 جنيها.

- وجاء سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات، في المزرعة اليوم لتصل إلى نحو 59 جنيها، فيما يصل سعرها للمستهلك بنحو 60 جنيها.

- فيما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي، اليوم في المزرعة اليوم ليصل إلى نحو 78 جنيهًا، فيما يصل سعرها للمستهلك بسعر 80 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بالمزرعة، نحو 75 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 76 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي اليوم ليصل إلى 70 جنيها، كما جاء سعره للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- وجاء سعر كيلو البط البلدي اليوم، نحو 80 جنيها في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها.

- كما وصل سعر البط الفرنساوي اليوم نحو 40 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

- وجاء سعر البط المولار، اليوم نحو 50 جنيها، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

- وصل سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي البلدي، بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيها للكيلو، ويصل سعره في المحال إلى 85 جنيها.

- وجاء سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي الأبيض اليوم إلى نحو 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، فيما يصل سعره للمستهلك إلى 80 جنيها.