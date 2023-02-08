«صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية في القاهرة والجيزة: كثافات برمسيس

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا عن أحوال المرور بشوارع القاهرة والجيزة اليوم، حيث يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بسيطة غير مؤثرة على معدل الحركة، وحتى الوصول لميدان رمسيس، وبعد الوصول لميدان رمسيس يشهد الكوبري سيولة مرورية تستمر حتى نزلة غمرة، وهذه السيولة تستمر حتى نهاية كوبري أكتوبر.

وذكر التقرير، أن شارع رمسيس يشهد كثافات بسيطة وغير مؤثرة لامتداد الشارع وهذه السيولة مستمرة حتى نهاية طريق النصر، وكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين يشهد كثافات مرورية، ناتجة عن التحويلات الموجودة وبعض أعمال التوسعة للكوبري وربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، والاتجاه الآخر القادم من ميدان لبان يشهد سيولة مرورية.

سيولة مرورية بشارع بورسعيد حتى منطقة الزاوية الحمراء

ووفق التقرير، فإنه بالنسبة للكورنيش من المظلات لوسط البلد نشهد كثافة مرورية بسيطة معتادة وتقل مع فترات الذروة الصباحية، وشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، ونشهد كثافات من منطقة الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية وهو الأمر المعتاد لهذا التوقيت يوميا، وأعلى الأوتوستراد نشهد سيولة مرورية نسبية تقل للقادم من مناطق حلوان للمقطم ومطلع المقطم المتجه لصلاح سالم مغلق بسبب الأعمال الإنشائية.

كثافات مروية بشارع الهرم بسبب غلق الشارع بالاتجاهين

أما شارع الهرم يشهد كثافات مروية بسبب غلق الشارع بالاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، وتزيد الكثافات مع ساعات الذروة، وشارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ بالسيارات بسبب غلق الطريق، وأيضا وجود تقاطعات لدى المريوطية وشارع العريس والطالبية وشارع العشرين، وشارع فيصل يشهد كثافات مرورية من محطة المريوطية وحتى شارع السودان وجامعة القاهرة وميدان النهضة وحتى بولاق وإمبابة.