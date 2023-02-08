وزير الداخلية يستقبل وفداً أمنياً من قيادات الأمن القطرية

فى إطار تبادل الزيارات بين الجانبين، إستقبلت وزارة الداخلية وفداً أمنياً رفيع المستوى من قيادات وزارة الداخلية القطرية خلال الفترة من 5 - 8 فبراير الجارى ، وقد تناولت الفعاليات بحث سبل تعزيز آليات التعاون ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات بين وزارتى الداخلية فى البلدين فى مُختلف المجالات الأمنية ذات الإهتمام المُشترك.

تفاصيل الزيارة

وقد تضمن برنامج الزيارة عدداً من اللقاءات والزيارات الميدانية لأكاديمية الشرطة ومقرى الإدارة العامة لمكافحة المُخدرات والإدارة العامة لتحقيق الإدلة الجنائية ، حيث كان فى إستقبالهم السادة مُساعدى وزير الداخلية و قيادات تلك المواقع الشرطية ، وقد تم تنظيم جولات تفقدية للوفد لإطلاعهم على المهام والقدرات والإمكانيات التى تتمتع بها تلك المواقع.

كما إضطلع الوفد بزيارة مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون بقطاع الحماية المجتمعية وإطلعوا على ما يذخر به من إمكانيات وتجهيزات جعلته فى مرتبة الريادة وفقاً للمقايس العالمية المعتمدة فى مجال التنفيذ العقابى ، وقام الوفد القطرى بالتعرف على أطر الرعاية الصحية والإجتماعية المُقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم فى النواحى التعليمية والتثقيفية والسلوكية والفنية والمهنية والرياضية .

وفى نهاية الفعاليات إستقبل محمود توفيق - وزير الداخلية الوفد القطرى حيث أعرب الوفد الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية ، وأثنوا على ما شاهدوه من قدرات وإمكانات تقنية وعلمية وبحثية وتدريبية بقطاعات الوزارة المُختلفة ، وتطلعهم للإستفادة من تلك الإمكانات لصقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية القطرية فى مختلف المجالات التدريبية ، كما تقدموا بخالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية وللسادة قيادات الوزارة على ما لمسوه من حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة.