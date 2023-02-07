«الداخلية» تشارك أبناء وأسر الشهداء الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة

نظمت وزارة الداخلية، رحلات ترفيهية لعدد من أبناء وأسر الشهداء، لزيارة بعض المعالم السياحية «المتحف القومي للحضارات، والقرية الفرعونية»، تقديرا وعرفانا بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن، وتخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمز للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية، وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.

وشهدت الرحلات الترفيهية، بحسب بيان عن وزارة الداخلية، توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال، وتقديم التهنئة لأسر الشهداء والمصابين بعيد الشرطة، وهي المناسبة التي تؤكد أنّ الشرطة المصرية كانت وما زالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان، فضلا عن دورهم البارز لحماية أمن واستقرار الوطن والمواطنين على مر التاريخ.

من جانبهم، أعرب أسر الشهداء والمصابين عن تقديرهم واعتزازهم بتلك المبادرة والتي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها من شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.