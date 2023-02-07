رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

«الداخلية» تشارك أبناء وأسر الشهداء الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة

كتب:

محمد بركات ومريم جاد
01:31 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
عيد الشرطة 71

عيد الشرطة 71

نظمت وزارة الداخلية، رحلات ترفيهية لعدد من أبناء وأسر الشهداء، لزيارة بعض المعالم السياحية «المتحف القومي للحضارات، والقرية الفرعونية»، تقديرا وعرفانا بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن، وتخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمز للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية، وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.

وشهدت الرحلات الترفيهية، بحسب بيان عن وزارة الداخلية، توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال، وتقديم التهنئة لأسر الشهداء والمصابين بعيد الشرطة، وهي المناسبة التي تؤكد أنّ الشرطة المصرية كانت وما زالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان، فضلا عن دورهم البارز لحماية أمن واستقرار الوطن والمواطنين على مر التاريخ. 

من جانبهم، أعرب أسر الشهداء والمصابين عن تقديرهم واعتزازهم بتلك المبادرة والتي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها من شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.

اقرأ المزيد:

وزيرة داخلية بلجيكا تؤكد دور مصر الريادي في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

شبكة نقل ومواصلات داخلية على مدار اليوم لربط «سوهاج الجديدة» بالمدينة

قناة القاهرة الإخبارية: ضغوط داخلية وخارجية تواجه الوجود الفرنسي في أفريقيا

وزير داخلية النمسا يرفض توسيع منطقة «شنجن» بسبب ارتفاع معدلات الهجرة

خبير سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: تركيا ستواجه ضغوطا داخلية لرفع الحماية عن الإخوان
بقلم محمد بركات ومريم جاد