وزير التعليم: تشكيل لجنة لمراجعة الإطار المهني للمناهج وإعادة صياغتها

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها الإسراع في مراجعة الإطار المهني تمهيدًا للبدء في تدريب المعلمين والموجهين، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتضم في عضويتها خبراء من الوزارة ومن الإدارة العامة لتخطيط وصياغة المناهج والمركز القومي للامتحانات، وستقوم هذه اللجنة بمراجعة الإطار المهني بالتعاون مع خبراء البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

تحسين جودة التعليم

كما أشار الوزير، خلال اجتماعه بوفد البنك الدولي، إلى أن الوزارة تتشارك مع الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، ومبادرة «حياة كريمة» للارتقاء بحياة المواطن، وتحسين جودة التعليم لكافة الفئات.

تطوير المناهج واستحداث مسارات جديدة

ومن جانبها، أشادت مامتا مورثي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية بتجربة تطوير التعليم في مصر، والتي ينظر إليها باعتبارها تجربة هامة في المنطقة، من خلال العمل على تطوير المناهج، واستحداث مسارات جديدة، مؤكدة حرص البنك الدولي على تقديم الدعم لمختلف المشروعات التنموية في مصر، خاصة في مجال التعليم.

وضم وفد البنك الدولي أندرياس بلوم مدير قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط، وأميرة كاظم مسؤول عمليات أول وقائد فريق العمل، وريانا روبرتس، منسق برنامج التنمية البشرية في مصر واليمن وجيبوتي، وبريدجيت كرومبتون، خبير أول تعليم وقائد فريق العمل، وهانا بريكسي، المدير الدولي لقطاع المساواة بين الجنسين.

وحضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدي مساعد الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وإيمان الرشيدي مدير الوحدة التنسيقية لمشروع دعم التعليم في مصر.