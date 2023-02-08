قرار عاجل من «التعليم» بشأن امتحانات الثانوية العامة.. مراجعة بنك الأسئلة

بدأت اللجان المشكلة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في مراجعة الأسئلة الموجودة على بنك الأسئلة، وإعادة النظر في المحتوى الموجود عليه بشكل كامل، للتأكد من مطابقة الأسئلة للمواصفات القياسية المتعارف عليها في امتحانات الثانوية العامة 2023، قبل طباعتها.

مراجعة بنك الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن اللجان المشكلة لمراجعة بنك الأسئلة، متخصصة في كل المواد، العلمية والأدبية والعامة، وتقرأ الأسئلة وصياغتها بشكل دقيق، لاكتشاف الأسئلة الغامضة، والتي لها أكثر من إجابة، إضافة للأخرى التي وضعت على البنك وصياغتها مبهمة أو غير دقيقة، حتى لا تتسبب في إرباك الطلاب.

تكليفات بإعادة صياغة الأسئلة الخاطئة والمبهمة والغامضة

ولفت المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الوزير كلف الفرق واللجان المتخصصة في مراجعة بنك الأسئلة، باستبعاد أي سؤال له إجابات متشابهة، أو تصويب الإجابات، لتكون واحدة فقط، إضافة إلى تصويت الأسئلة التي لها أكثر من إجابة تنفيذا للتكليفات السابقة بأن يكون كل سؤال في امتحانات الثانوية العامة بإجابة واحدة لا يختلف عليها المتخصصون، على أن يجرى الانتهاء من هذه المهمة قبل البدء في طباعة أسئلة الامتحانات بوقت كاف.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المتداول غير صحيح

في سياق آخر، حسمت وزارة التربية والتعليم، حقيقة الجداول المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي، لامتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة أنه غير صحيح.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيجرى إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 خلال شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن امتحانات إتمام الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2022/2023 تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.