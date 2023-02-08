شيخ الأزهر عن زلزال تركيا وسوريا: انفطرت قلوبنا ألما بسبب المشاهد المروعة

غرد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تضامنا مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا، بـ3 لغات العربية والإنجليزية والتركية، قائلا: «انفطرتْ قلوبنا ألمًا؛ بسبب المشاهد المروعة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا».

شيخ الأزهر يعلق على زلزال تركيا

ودعا شيخ الأزهر العالم للتضامن مع المنكوبين جراء زلزال تركيا، قائلا: «أدعو العالمَ للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصرين والمنكوبين، وتقديم يد العون والمساعدة للجرحى والمشردين، والإسراع لإنقاذ الأرواح من تحت الأنقاض.. اللهم رحماك بعبادك المستضعفين»..

زلزال تركيا وسوريا

وفي وقت سابق، نعى مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا فجر الاثنين الماضي، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا في سوريا وتركيا، وإصابة مئات الأشخاص، بالإضافة إلى حصار العشرات تحت أنقاض المباني المهدمة.