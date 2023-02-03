غدًا.. شيخ الأزهر يشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

تحتفي جميع دول العالم غدًا، باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، الذي يوافق الرابع من فبراير من كل عام، ذكرى توقيع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وثيقة أبو ظبي التاريخية للأخوة الإنسانية.

اليوم العالمي للأخوة الإنسانية

ومن المقرر أن تشهد العديد من المناطق حول العالم غدًا احتفالات بهذه المناسبة، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني والعشرين من ديسمبر 2020 بالإجماع اعتماد يوم 4 فبراير ذكرى توقيع الوثيقة يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية.

وينظم مجلس حكماء المسلمين وفروعه المختلفة حول العالم العديد من الفعاليات بهذه المناسبة، بينها تنظيم عددٍ من الندوات والفعاليات التي تعزز من قيم التعايش الإنساني، بالإضافة إلى تنظيم القمة العالمية للتسامح بالتعاون بين وزارة التعايش والتسامح بدولة الإمارات ومجلس حكماء المسلمين، بحضور عدد من قيادات وزعماء الأديان وكبار المفكرين والمثقفين حول العالم، وذلك خلال الفترة من 6 – 7 فبراير الجاري.

تكريم الفائزين بالجائزة

كما يتم غدًا تكريم الفائزين بجائزة زايد العالمية للأخوة الإنسانية لعام 2023، التي تعد إحدى ثمار «وثيقة الأخوة الإنسانية»، وتحتفي بالأشخاص والمؤسسات التي تعمل على ترسيخ السلام والعيش المشترك، وبناء جسور التواصل الثقافي والإنساني، وطرح مبادرات عملية ناجحة ومؤثرة لتعزيز الأخوة والتعايش الإنساني.

وبهذه المناسبة يدعو مجلس حكماء المسلمين جميعَ شعوب العالم للاحتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية من خلال التطبيق العملي للقيم الإنسانية السامية التي نصَّت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية، ومن أبرزها قيم الخير والعدل والمحبة والسلام والتعايش المشترك.