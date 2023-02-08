عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا لأكثر من 11 ألف قتيل

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا، منذ قليل، إلى أكثر من 11ألفا و324 قتيلا، حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ في البلدين، يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض، لاسيما عقب وقوع زلزال جديد بقوة 5.1 على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، في محافظة كهرمان مرعش، جنوب شرق تركيا، بحسب قناة «سكاي نيوز» عربية.

عدد الضحايا في زلزال تركيا وصل إلى 8,574 قتيلا

من جهتها أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «أفاد»، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الضحايا في تركيا إلى 8,574 قتيلا جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا الاثنين الماضي، وذلك في بيان ذكرت فيه أحدث إحصائية لعدد الضحايا حتى الساعة 09:45 بتوقيت أنقرة.

وكان مسؤولون وعاملون طبيون في سوريا، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلنوا أن عدد القتلى في سوريا جراء الزلزال ذاته ارتفع إلى 2,750 شخصا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 11,324 قتيلا.