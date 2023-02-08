نجوم الفن ينعون ضحايا زلزال تركيا وسوريا: «ألطف بيهم ونجيهم يارب»

قدم عدد من نجوم الفن واجب العزاء في ضحايا زلزال تركيا وسوريا، وطالبوا جمهورهم بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، حيث أثر الزلزال على كثير من البلدان، ووصل عدد الضحايا حتى الان لـ8900 شخص، وفق آخر حصيلة، أعلنتها إدارة الطوارئ التركية.

تامر حسني ينعي ضحايا الزلزال

وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلا: «تعازينا القلبية لشعب سوريا وتركيا اللهم ألطف بهم وبنا.. يا رب ملناش غيرك ألطف بنا من دمار الزلزال والبرد والثلج وكل صعب».

وأضاف تامر حسني: «يا رب نجي وسلم كل من احتجز تحت الأنقاض اللهم ارحم كل من مات واشفي كل مصاب وصبر أهاليهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ، ادعوا معايا يا جماعة، برحمتك نستغيث يا ارحم الراحمين».

جمال سليمان ينعي ضحايا الزلزال

نعي الفنان جمال سليمان، ضحايا الزلزال، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «انحناءة احترام للأبطال في كل الأماكن التي أصابها الزلزال المدمر الذين يعملون ليل نهار في هذه الظروف القاهرة لإخراج الأطفال والنساء والرجال من تحت أطنان الأنقاض في مشاهد يختلط فيها الفرح بنجاة من بقي حيا والآلام والحزن على من قضى.. تحية لإنسانيتهم وشجاعتهم».

هالة صدقي تنعي ضحايا الزلزال

حرصت الفنانة هالة صدقي، على نعي ضحايا الزلزال، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: قلبي وعقلي مع كل الضحايا وكل التعازي لأسر الضحايا يا رب ارحم السوريين ونجيهم ورجعهم بلادهم وبيوتهم وحضن أهاليهم، حقيقي حزينة عليهم».