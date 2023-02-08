زلزال جديد يضرب تركيا بقوة 5.1 ريختر على عمق 9 كيلومترات

أعلنت إدارة الطوارئ التركية، وقوع زلزال جديد بقوة 5.1 على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، في محافظة كهرمان مرعش، جنوب شرق تركيا، بحسب قناة «العربية».

توابع الزلزال غطت مساحات شاسعة من تركيا وسوريا

وأضافت «العربية» أن مركز الزلزال في منطقة جوكسون على عمق 9 كيلومترات، بينما بلغت قوة زلزال تركيا وسوريا الاثنين الماضي 7.8 درجة على مقياس ريختر، وتوابعه القوية غطت مساحات شاسعة امتدت لمئات الكيلومترات في جنوب تركيا وشمال سوريا وبعض الدول الأخرى المحيطة بالبلدين.

من جهته أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، ضربت منطقة نابلس في فلسطين المحتلة.

وجاءت الموجة الحالية بعد يومين من وقوع زلزال في تركيا وسوريا، وارتفاع أعداد الضحايا إلى أكثر من 9500 شخص، وسط مساعدات دولية من الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية.