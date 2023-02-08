عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا لأكثر من 9800 قتيل

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا لأكثر من 9800 قتيل.

وكانت إدارة الطوارئ التركية أعلنت وقوع زلزال جديد في تركيا بقوة 5.1 على مقياس ريختر، اليوم، في محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وأضافت الطوارئ التركية في بيان صادر عنها صباح اليوم: «وقع مركز الزلزال في منطقة جوكسون على عمق 9 كم»، حسب ما أفادت وكالة «تاس» الروسية.

من جهته أعلن وزير البيئة التركي، أنّ 684 هزة ارتدادية، وقعت حتى الآن في جنوبي البلاد.