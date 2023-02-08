رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا لأكثر من 9800 قتيل

كتب:

محمد علي حسن
11:35 ص | الأربعاء 08 فبراير 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا لأكثر من 9800 قتيل.

وكانت إدارة الطوارئ التركية أعلنت وقوع زلزال جديد في تركيا بقوة 5.1 على مقياس ريختر، اليوم، في محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وأضافت الطوارئ التركية في بيان صادر عنها صباح اليوم: «وقع مركز الزلزال في منطقة جوكسون على عمق 9 كم»، حسب ما أفادت وكالة «تاس» الروسية.

من جهته أعلن وزير البيئة التركي، أنّ 684 هزة ارتدادية، وقعت حتى الآن في جنوبي البلاد.

اقرأ المزيد:

كيف يؤثر زلزال تركيا على أسعار النفط عالميا؟.. البرميل يقفز 5%

زلزال «كهرمان» يعيد رسم خريطة الأناضول.. تركيا تزحف باتجاه أوروبا

حقيقة وفاة ياسين جنكيز في زلزال تركيا.. رسالة استغاثة وفيديو مفاجئ

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 7100 شخص
بقلم محمد علي حسن