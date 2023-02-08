تفاصيل أزمة الطائرة المختطفة بإندونيسيا.. 6 رهائن بينهم طيار نيوزيلندي

أعلنت جماعة انفصالية في إندونيسيا، قبل قليل، مسؤوليتها عن اختطاف طائرة مدنية تابعة لشركة «سوسي أير»، واحتجاز 6 رهائن، منهم قائد الطائرة، الذي يحمل الجنسية النيوزيلندية، إضافة إلى 5 من الركاب، فيما أكدت السلطات الإندونيسية أنها بدأت «إجراءات» لتحرير الرهائن.

احتجاز 6 رهائن بينهم طيار نيوزيلندي

وأكد رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريس هيبكينز، في بيان مقتضب صباح الأربعاء، أن حكومة بلاده على علم باختطاف طائرة في إندونيسيا، واحتجاز قائدها، وهو مواطن نيوزيلندي، ضمن الرهائن، مع 5 من الركاب، يُعتقد أنهم جميعهم مواطنون إندونيسيون.

وأضاف «هيبكينز»، في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم»، نقلاً عن وكالة «تاس» للأنباء، أن موظفي سفارة نيوزيلندا في إندونيسيا يعملون في الوقت الراهن على متابعة القضية، مؤكداً أنه ليس لديه، حتى الآن، تفاصيل كاملة بشأن ملابسات اختطاف الطائرة.

كما أكدت وزارة الخارجية في نيوزيلندا أنها تعمل على تقديم الدعم القنصلي لأسرة الطيار، وأشارت إلى أنها تتابع الموقف عن كثب، وأنها على اتصالات مستمرة مع الجانب الإندونيسي، دون أن تكشف عن طبيعة الإجراءات التي تتخذها السلطات المعنية في إندونيسيا.

جماعة انفصالية تعلن مسؤوليتها

إلا أن الجناح العسكري لحركة «بابوا الحرة»، وهي حركة انفصالية تعتبرها السلطات في جاكرتا «منظمة إرهابية»، أعلن مسؤوليته عن اختطاف الطائرة، وأكدت في بيان أوردته وسائل إعلام محلية، أنه لن يتم إطلاق سراح الرهائن ما لم تعترف الحكومة الإندونيسية باستقلال إقليم «بابوا».