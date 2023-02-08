الشرقية تشيع جثمان شاب بالزغاريد.. «مات قبل خطوبته بأيام»  

شيع أهالي قرية دبيج التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم، جثمان الشاب كريم علاء صبري، الذي لقي مصرعه في المملكة العربية السعودية قبل عدة أيام.

تشييع جثمان شاب توفي في السعودية

وشارك في تشييع الجنازة جموع غفيرة من أهالي قرية دبيج مركز ديرب نجم، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية في مشهد جنائزي مهيب، عكس الوداع المؤلم للشاب الراحل الذي اشتهر بدماثة الخلق والسمعة الحسنة.

وفي لفتة مؤثرة أعلن إمام المسجد قبل الصلاة على الجثمان، أن والد الشاب الراحل قال إنه متكفل بأي ديون لابنه، إذا كان عليه ديون لأي شخص، كما ردد الإمام عبارة: نشهدك يالله أننا سمحناه فيما بيننا وبينه فسامحه يالله فيما بينه وبينك»، ودعا للفقيد بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال.

السيدات تطلق الزغاريد أثناء تشييع الجثمان

وأطلقت بعض السيدات الزغاريد أثناء حمل الجثمان والخروج به من المسجد، لتشيبعه لمثواه الأخير بمقابر قرية دبيج، معتبرين أنه عريس يزف إلى السماء، مرددات عبارات مع «السلامة يا كريم».

وقال محمد رضا، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، إن الشاب الراحل سافر إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل وتكوين أسرة، لافتا إلى أن أسرته كانت تستعد لعقد خطبته على إحدى الفتيات قبل وفاته بأيام.

وأشار إلى أن والدة الشاب الراحل كانت سافرت إلى المملكة قبل فترة لأداء العمرة بعدما أرسل دعوة لها، ثم عادت لتمم الاتفاق مع أسرة العروس، موضحا أنه كان من المفترض أن يعود إلى مصر الجمعة الماضية ويحضر حفل الخطبة، إلا أنه توفي يوم الخميس قبل مغادرته إلى مصر.

ولفت «رضا» إلى أن الشاب الراحل كان يمتاز بالسمعة الحسنة وبارا بوالديه ومحبوبا من جميع الأهالي.