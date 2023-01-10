المعاينة في واقعة وفاة «عريس سوهاج»: ترك «حلة» مياه على البوتاجاز

كشفت التحريات الجنائية وتقرير الطب الشرعي، في واقعة وفاة المحامى الشاب «حنا شنودة»، المعروف بـ«عريس سوهاج»، أن العروسين تركا إناءً به ماء على البوتاجاز حتى تبخرت المياه وانطفأت النار دون أن يغلق الغاز، فظل يتسرب حتى ملأ أركان الشقة واختنقا.

وفاة العريس وحجز العروس بالعناية المركزة

وجرى نقل العروسين «حنا شنودة» وزوجته «مريم يسى» إلى المستشفى لإسعافهما، وتبين وفاة الزوج بينما تم حجز الزوجة في العناية المركزة بعد نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد التقرير الطبي لعريس سوهاج أن الوفاة بسبب اختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، الناتج عن ترك وعاء به ماء على البوتاجاز لمدة طويلة وتبخر المياه منه.

تفاصيل الواقعة

وتلقت مديرية أمن سوهاج إخطارًا بوصول «حنا شنودة» وزوجته لمستشفى المراغة المركزي، وتبين وفاة العريس مختنقًا، بينما تم نقل العروس للعناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافها.

وشيع المئات من قرية البهاليل التابعة لجزيرة محروس جثمان عريس سوهاج بالأمس، ونعاه أصدقائه بكلمات تعبر عن صدمة رحيلة وحزنهم.