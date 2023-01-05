رئيس مجلس النواب: مصر تدعم جهود التوصل لتسوية سياسية في ليبيا

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إن مصر تؤكد دعمها التام للجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة الراهنة في ليبيا، حيث استضافت مصر على مدار عام ونصف اجتماع المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف «جبالي»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عقيلة صالح وخالد المشري، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اجتماع المسار الدستوري تُوج بالتوافق بين المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، على القاعدة الدستورية التي ستكون بمثابة نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية.