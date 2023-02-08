باحث هولندي: زلزال تركيا تسبب في حدوث تغيير كبير في المنطقة وصل فلسطين

قال الباحث الهولندي المتخصص في الزلازل، فرانك هوجيربيتس، والذي نال شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حيث وصفه ملايين المتابعين حول العالم بـ«الباحث الذي تنبأ بزلزال تركيا»، إن الزلازل الكبيرة التي وقعت في وسط تركيا تسببت في حدوث تغيير كبير في توزيع الضغط بجميع أنحاء المنطقة، مع النشاط الزلزالي وصل إلى فلسطين نتيجة لذلك، مشيرا إلى أنه من الواضح أن المنطقة تستوطن بالزلازل.

هوجيربيتس: أراقب النشاط الزلزالي القوي الإضافي في وسط تركيا

وكان «هوجيربيتس»، ذكر في تغريدة يوم الاثنين الماضي، أنه يراقب النشاط الزلزالي القوي الإضافي في وسط تركيا والمناطق المجاورة.

وأضاف هوجيربيتس في تغريدة على حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «عادة ما تستمر الهزات الارتدادية لفترة من الوقت بعد وقوع زلزال كبير».

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا لأكثر من 11 ألف قتيل

وكانت حصيلة حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا، ارتفعت منذ قليل، إلى أكثر من 11ألفا و324 قتيلا، حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ في البلدين، يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض، لاسيما عقب وقوع زلزال جديد بقوة 5.1 على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، في محافظة كهرمان مرعش، جنوب شرق تركيا، بحسب قناة «سكاي نيوز» عربية.

وكان مسؤولون وعاملون طبيون في سوريا، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، مركز غير حكومي مقره لندن، قد أعلنوا أن عدد القتلى في سوريا جراء الزلزال ذاته ارتفع إلى 2,750 شخصا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 11,324 قتيلا.