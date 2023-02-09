سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم.. اعرف «الأبيض» بكام

يعد سعر كرتونة البيض من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على متابعتها بشكل مستمر؛ إذ أنه مصدر مهم للحصول على الكالسيوم والعناصر الغذائية، ويختلف سعر البيض من من المزرعة للمستهلك، ما يجعل الكثير من المواطنين يهتمون بمعرفة سعر كرتونة البيض للمستهلك.

وتحرص بوابة «الوطن» على مدار 24 ساعة، على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الخميس الموافق 9 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

- بلغ سعر كرتونة البيض اليوم، التي تحتوي على 30 بيضة في المزرعة نحو 80 جنيها.

- سجل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة داخل منافذ وزارة الزراعة، نحو 85 جنيها.

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض أيضا داخل منافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، قيمة تتراوح بين 75 و80 جنيها.

- جاء سعر كرتونة البيض الأحمر ليبلغ نحو 78 جنيها، ويصل للمستهلك بـ85 جنيها.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات، قيمة تتراوح بين 90 و95 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- تراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 150 و160 جنيهًا.

- كما بلغ الشيش طاووق اليوم سعر يتراوح بين 150 و160 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو الواحد من الدبابيس اليوم بين 66 و70 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر الفرخة الكاملة في السوق اليوم بين 95 و120 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو الواحد من الأوراك المخلية اليوم بين 76 و83 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو من الكبد والقوانص اليوم إلى نحو 55 جنيها.