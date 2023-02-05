سعر كرتونة البيض بالمحافظات اليوم.. «البلدي» يتراجع 5 جنيهات

سجل سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات تراجعا بقيمة 3 جنيهات لـ«الأحمر» و4 جنيهات لـ«الأبيض» و5 جنيهات لـ«البلدي»، وذلك مقارنة بأسعارها خلال الأسبوع الماضي.

تراجع سعر كرتونة البيض بالمحافظات اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات تراجع بشكل جيد، بما يصب في مصلحة المستهلكين.

وجاءت أسعار كرتونة البيض كالتالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض 91 جنيها

- سعر كرتونة البيض الأحمر 95 جنيها

- سعر كرتونة البيض البلدي 98 جنيها

زيادة كميات البيض المعروضة بالأسواق

وأكد «حاتم» أن تراجع سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات جاء نتيجة زيادة المعروض منه داخل أسواق المحافظات اليوم الأحد، لافتا إلى زيادة إنتاج كميات كبيرة من بيض الفراخ لدى مربي الدواجن المنزلية في قرى الريف المصري خلال الفترة الأخيرة.