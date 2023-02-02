سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم.. اعرف بكام في الأسواق

يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة سعر كرتونة البيض بشكل يومي، والتي يتحدد سعرها وفق أسعار الفراخ التي تباع في الأسواق، وتحرص الكثير من ربات البيوت على شراء ما يحتاج إليه المنزل من مخزون البيض، لتناوله في وجبات الطعام وخصوصا وجبات الأطفال الذي يعتمد نمو عظامهم على تناول كميات مناسبة من الكالسيوم، أو لاستخدامه في وصفات الطعام وإحضار الحلوى.

وتهتم بوابة «الوطن»بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الخميس، في المحلات والأسواق التجارية والتي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

- بلغ سعر كرتونة البيض اليوم، التي تحتوي على 30 بيضة في المزرعة نحو 80 جنيها.

- كما وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة داخل منافذ وزارة الزراعة، إلى نحو 85 جنيها.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض أيضا داخل منافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، قيمة تتراوح بين 75 إلى 80 جنيها.

- وجاء سعر كرتونة البيض الأحمر ليبلغ نحو 78 جنيها، ليصل للمستهلك بـ85 جنيها.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات، إلى قيمة تتراوح ما بين 90 و95 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- وتراوح سعر الكيلو الواحد من سعر الدبابيس اليوم بين 66 و70 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر الفرخة الكاملة في السوق اليوم بين 95 و120 جنيهًا.

- كما تراوح سعر الكيلو الواحد من الأوراك المخلية اليوم بين 76 و83 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو من الكبد والقوانص اليوم إلى نحو 55 جنيها.

- ووصل سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 150 و160 جنيهًا.

- كما بلغ الشيش طاووق اليوم سعر يتراوح بين 150 و160 جنيهًا.