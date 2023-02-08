كيف تشاهد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم الليلة؟.. مجانا من المنزل

ساعات قليلة تفصل النادي الأهلي وجمهوره، عن تحقيق إنجاز وحلم لعشاق الكرة، وسط دعوات وأمنيات بالفوز ببطولة كأس العالم، ووسط انتظار وترقب لمشاهدة أحداث مباراة الأهلي أمام فريق ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، الذي قهر المستحيل في النسخة الماضية وحقق تفوقا على مختلف الفرق القوية التي واجهها مثل باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر سيتي.

ووسط غيابات كثيرة هامة ومؤثرة في صفوف نادي ريال مدريد، ازداد طموح جمهور الأهلي في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل التأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2023.

وفي السطور التالية، نعرض كيفية وطرق مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم الليلة.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم الليلة؟

تنطلق مباراة الأهلي وريال مدريد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية الليلة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدة المباراة بشكل مبسط عن طريق قناة أون تايم سبورت، على التردد الأرضي UHF 32 عن طريق توصيل «إريال»، لمشاهدة المباراة من المنزل بشكل مجاني، ولمن يجد صعوبة في ذلك يمكنه تحويل طبق الدش إلى «إريال» أرضي دون الحاجة لشرائه، من خلال شراء «محول» أو ما يعرف بالـ«كونفيرتر» بسعر 10 جنيهات، وفصل سلك الرسيفر وتركيبه في أحد جهات المحول، ثم تركيب الجهة الأخرى للمحول في التليفزيون بمدخل الإريال ليتم ثب التلفزيون على الأرضي.

ولمن لا يستطيع الاشتراك في القنوات المشفرة لمشاهدة المباريات، يمكنه مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد، عن طريق خدمة البث المباشر عبر الإنترنت، والتي تنشرها مواقع رياضية متخصصة لبث المباراة أثناء إذاعتها على الشاشات.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال بعض القنوات التي أعلنت عن إذاعتها بشرط الاشتراك بها، وهي قناة ssc النايل سات وترددها هو 12523، وترددها على عرب سات هوا 12418، وتذيع القناة المغربية المشفرة الرياضية TNT على القمر الصناعي عرب سات، على تردد 11863، أيضا المباراة.