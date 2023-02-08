موعد مباراة الأهلي وريال مدريد والقنوات الناقلة الليلة

ينتظر عشاق المارد الأحمر لقاءً تاريخيًا اليوم بين فريقهم والمرينغي، ويترقبون موعد مباراة الأهلي وريال مدريد والقنوات الناقلة، منذ أن فريقهم الفوز في مباراته الماضية ليواجه بطل كأس دوري أبطال أوروبا في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.

وفي السطور التالية، نستعرض موعد مباراة الأهلي وريال مدريد والقنوات الناقلة، لكي يشاهد عشاق كرة القدم اللقاء، وتشجيع ناديهم المفضل، آملين إلى تحقيق معجزة والفوز للوصول إلى نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وريال مدريد الليلة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، وتذاع في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المغرب، ويقام اللقاء على ستاد الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط.

تردد القناة المغربية الرياضية

وجاء تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد كما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة المغربية الرياضية: 12383

الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500.

تردد قناة SSC الناقلة لمبارة الأهلي وريال مدريد

قنوات SSC الرياضية

القمر الصناعي: عرب سات 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

أو من خلال التردد 12418

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

كما حصلت قناة أون تايم سبورت على حق بث مبارة الأهلي وريال مدريد، وذلك على التردد الأرضي وهو UHF 32.