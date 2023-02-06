تردد قناة aea الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

ينتظر جماهير وعشاق المارد الأحمر، لقائه المرتقب الأربعاء المقبل، حيث يواجه الأهلي، فريق ريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام حاليا في العاصمة المغربية الرباط، ويمكن مشاهد المباراة عبر تردد قناة aea الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد.

تردد قناة aea الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

تواصل قناة aea العراقية المفتوحة، نقل مباريات كأس العالم للأندية، ويمكن مشاهدة المباراة عبر تردد قناة aea الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد، كما يلي.

- قمر نايل سات عبر الترددات: 11636 - 11638 - 11639.

- معدل الترميز 27500

- أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية الناقلة لمبارة الأهلي وريال مدريد

وحصلت أون تايم سبورت على حقوق بث مبارة الأهلي وريال مدريد من خلال التردد الأرضي، بعد توصيل الجهاز بإريال خارجي، على تردد UHF 32، وإذا كانت الشاشة LCD أو LED، يتم تحويلها في البداية ATV إلى DTV، لإتمام عمليات البحث.

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

- القناة المغربية الرياضية عبر القمر عرب سات على 12383 أفقي، 27500.

- تردد قنوات SSC الرياضية السعودية، التردد 12523، أفقي، 27500، أو من خلال التردد 12418، أفقي، 27500.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

وتنطلق مباراة الأهلي أمام ريال مدريد، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت المغرب، على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط الأربعاء المقبل.