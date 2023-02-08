نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر برقم الجلوس بنسبة نجاح 72,9%

اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.7%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة وضعاف السمع والتلمذة الصناعية بنسبة نجاح 100%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80,5%

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وأشار هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، إلى أن نسبة نجاح 72.7%، وهي أعلى من العام الماضي؛ إذ جاءت نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2022 /2021 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» بنسبة نجاح 63.6%.

نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر برقم الجلوس

وأكد «منير» أن لجنة التصحيح كانت دقيقة في أعمالها ورصد درجات الطلاب الشهادة الإعدادية الترم الأول لعدد 8531 طالبا، مشيرة إلى أنه كان يتابع أعمال لجنة التصحيح بنفسه، حرصا على مصلحة أبناءنا الطلاب.

وتنشر «الوطن» نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمدارس البحر الأحمر العام الدراسي برقم الجلوس، ولمعرفة النتيجة اضغط هنا