المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، حكمًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وذلك لاتجاره بالمواد المخدرة وإحرازه سلاح أبيض بدائرة قسم ثانِ سوهاج.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد علي بكر.

أحداث الواقعة والإخطار الأمني

تعود أحداث الواقعة لشهر يناير من عام 2022، عندما وجهت الجهات المختصة بسوهاج للمتهم «م،أ» تهمة إحراز جوهر مخدر الهيروين والحشيش والميتامفيثامين بقصد الاتجار، إذ أدلى باعترافه عقب ضبطه متلبسًا.

كما أحرز المتهم سلاحًا أبيضًا «سكين» بدون مسوغ قانوني، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن 6 سنوات.

مصرع طفل بحادث تصادم بسوهاج

وفي سياق آخر، لقي طفل ذو 6 سنوات مصرعه بطريق المطار بمحافظة سوهاج، في حادث سير، صدمته سيارة ملاكي في أثناء عبوره الطريق، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.