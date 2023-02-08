وزير التعليم يشدد على متابعة الغياب اليومي وانضباط الدراسة بالتيرم الثاني

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع مديري المديريات التعليمية، تفعيل الإجراءات العقابية للغياب، مؤكدًا أهمية توفير كل سبل جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.

تفعيل المرحلة الثالثة للأنشطة

واستعرض الدكتور رضا حجازي إجراءات بدء تفعيل المرحلة الثالثة من تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني على مستوى جميع المراحل الدراسية، وصولًا إلى نسبة 100% بنهاية العام الدراسي الحالي.

يأتي ذلك بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والعمل على استعادة الدور التربوي الجاذب المنوط بالمدرسة.

تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة

وأكد الوزير تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة، والتي تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية المختلفة ومن ثم المديريات التعليمية بهدف إبراز النماذج الناجحة وتصميم نموذج متكامل من التطوير بداخل كل إدارة تعليمية، مؤكدًا أنه جرى إرسال المؤشرات والمحاور التطويرية لاختيار الإدارة المتميزة حتي تصبح نموذجًا يُحتذى به في كل الإجراءات والممارسات التعليمية والإدارية.