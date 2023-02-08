«التعليم»: صرف مستحقات المعلم عقب الانتهاء من حصة مجموعة الدعم

وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل مجموعات الدعم في المدارس، مشيرًا إلى أنّ مجموعات الدعم ستكون داخل المدارس لصفوف النقل، بينما يتم اختيار (3 لـ5) مدارس في كل إدارة تعليمية مزودة بمسرح أو قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، وجرى تحديد إجراءات للتعامل المالي لمجموعات الدعم، وسيتم صرف مستحقات المعلم مباشرة عقب الانتهاء من الحصة الدراسية بمجموعة الدعم.

معلمون متميزون لتدريس المواد المختلفة

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية، بشأن اختيار أفضل معلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم، خاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، إضافة إلى إمكانية الاستعانة بمعلمين من خارج المنظومة التعليمية، وحصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية.