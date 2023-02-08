«التعليم»: تقييم مديري المديريات عن طريق قياس الانضباط في الترم الثاني

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديري المديريات التعليمية في المحافظات كافة، لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023، والتأكيد على الواجبات والمسؤوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

تقييم مديرى المديريات

وأكد الدكتور رضا حجازي، في بداية الاجتماع، ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من أفراد المنظومة التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، وجذب الطلاب إلى المدارس، والالتزام بالآليات والإجراءات المهمة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنّه سيتم تقييم مديري المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية في المديرية، مع إجراء حركة تغيير وتدوير لقيادات المديريات بناءً على الأداء بنهاية الفصل الدراسي الثاني من خلال التميز والمتابعة الجيدة في انضباط المديرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير لشؤون المديريات، والدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدي، مستشار الوزير للتطوير الإداري، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري الإدرات العامة، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية.