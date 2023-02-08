«التعليم» تحظر استخدام العقاب البدني والنفسي وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية، بمراجعة الجداول المدرسية للفصل الدراسي الثاني، وتوزيع المهام والأدوار على جميع العاملين بالمدرسة، وكذا جداول الإشراف.

حظر استخدام العقاب البدني والنفسي

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي بالمدارس وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وخلال الاجتماع، مؤكدا الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

استعدادات المديريات التعليمية

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديرى المديريات التعليمية بكل المحافظات، لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية للفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرى الإدرات العامة، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية.