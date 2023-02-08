حبس طبيب جراحة مشهور 6 شهور بالغربية: تزوج 3 سيدات بدون علم زوجته الأولى

قضت محكمة جنح السنطة بمحافظة الغربية بمعاقبة طبيب مشهور، بالحبس 6 أشهر وتعويض 5 آلاف جنيه الزوجة وكفالة 1000جنيه، لإدلائه ببيانات خاطئة عن عنوان زوجته الأولى في وثائق زواجه الثالث والرابع حيث قام بإخفاء الزواج بأخريات عن زوجته الأولى وذكر معلومات خاطئة ومغلوطة عن عنوانها حتي لا يتم إعلانها بالزواج.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل القضية، حينما تقدمت زوجة تدعى «ه .ع»، وتعمل مدرسة ومقيمة بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية بجنحة مباشرة، ضد زوجها ويدعى «محمود.ف»، ويعمل طبيب شهير بمدينة طنطا في القضية رقم 29170 لسنة 2022 جنح السنطة، تطلب تطبيق القانون على الزوج لإخفاء زواجه الثالث والرابع عنها، وذكر معلومات خاطئة ومغلوطة عن عنوانها.

قال أسامة عمر محامي الزوجة في عريضة الدعوى إنه في عام 1999 تزوجت موكلته من طبيب مشهور أخصائي الجراحة وأنجبت منه 5 أبناء ثم تزوج بأخرى في 2001 وأنجب منها 6 أبناء، وأصبح أبا لـ 11ولد ، وبعد مرور 23 عاما على زواجه منهما، نما إلى علمها أنه متزوج من سيدة ثالثة سرًا، وذلك من خلال رسائل علي برنامج التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من شخص مجهول يخبرها بأن زوجها المعلن اليه متزوج من سيدة غيرها سرا، وبرفقة الرسائل صور من قسيمة زواج، الأمر الذي أنكره محمود تماما عندما واجهته الزوجة.

متزوج 2 آخرين

وأضاف المحامي أنه مع تكرار الرسائل قررت الزوجه الاستعلام عن حقيقة أمر الصور المرسلة إليها تخص قسيمة الزواج الجديدة عن طريق الاستعلام الرسمي وهنا كانت الصدمة التي تأكدت من خلالها أن زوجها الطبيب المشهور، متزوج من سيدتين سرا إحداهما في عام 2017 والرابعة عام 2020، الأمر الذي دفع الزوجة إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقوقها وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم .