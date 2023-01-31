حبس المتهم بسرقة عيادة طبيب في المطرية 4 أيام.. «تسلق المواسير»

أمرت النيابة العامة، حبس المتهم بسرقة عيادة طبيب في دائرة قسم شرطة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة حسب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية، كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المطرية، يفيد بتقدم أحد الأشخاص «مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس»، ببلاغ إلى قسم شرطة المطرية باكتشاف واقعة سرقة عيادته «سماعة طبية، لاب توب، هاتف محمول، ومبلغ مالي».

القبض على المتهم

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين قيام أحد الأشخاص والذي يعمل «فني تكييف، له معلومات جنائية»، بارتكاب الواقعة، وبعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته المضبوطات.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترف بسرقته للمضبوطات من داخل العيادة الخاصة بالطبيب، وأنه ارتكب الواقعة بأسلوب «التسلق»، وباستدعاء الطبيب تعرف على المسروقات.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بأنه تخلص من السماعة الطبية عن طريق إلقائها في الطريق العام، وإنفاق المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.