حبس طبيب سنتين لاتهامه بارتكاب خطأ طبي خلال ختان طفل في القاهرة

قضت محكمة جنح المعادي برئاسة المستشار مصطفى حسين فاضل، بحبس طبيب متهم بارتكاب خطأ طبي خلال ختان الطفل «ع. خ»، سنتين مع الشغل والنفاذ حضوريًا، وتعويض مؤقت 100 ألف جنيه.

مهنة الطب قدسية لا حد لها

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بالقضية إن لمهنة الطب قدسية لا حد لها تتطلب فيمن يمارسها التمكن العلمي والفني، وأن يكون رحيمًا بالمرضى، ويبذل قصارى جهده لرفع المعاناة عنهم، وأي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات، وقانون مزاولة مهنة الطب يبيح فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية، وهذه الإجازة أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما توجهت والدة الطفل البالغ من العمر 6 سنوات لمستشفى خاص لإجراء عملية ختان لطفلها، وبعد ساعتين من الانتظار، انتهت بخطأ طبي.

وحررت والدة الطفل الضحية محضر قيد برقم 6437 لسنة 2022 إداري بقسم المعادي، وتم تحويله إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وعرضت الطفل على الطب الشرعي، وتم إحالة القضية للمحكمة المختصة التى أصدرت حكمها المتقدم.