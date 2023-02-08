هل تغلق المقاهي وقت إذاعة مباراة الأهلي وريال مدريد؟ التنمية المحلية تجيب

هل تغلق المقاهي وقت إذاعة مباراة الأهلي وريال مدريد؟ تساؤل يرغب عدد كبير من الجمهور في معرفة إجابته، مع اقتراب موعد مباراة نصف النهائي مساء اليوم، في أول لقاء رسمي بين الفريقين على مدار التاريخ، وتأتي المباراة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في دولة المغرب.

موعد إذاعة مباراة الأهلي وريال مدريد

وردا على سؤال هل تغلق المقاهى وقت إذاعة مباراة الأهلى وريال مدريد، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن المقاهي والكافيهات تعمل بشكل طبيعي على مدار اليوم، ولا صحة لما يتردد عن غلقها وقت مباراة الأهلى وريال مدريد، مشيرا إلى أن مواعيد فتح وغلق المحال تشمل المقاهي، وهي مفتوحة اليوم حتى منتصف الليل وفق المواعيد الشتوية للمحال التجارية.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأشار إلى أن المقاهي عليها الالتزام بمواعيد العمل والإجراءات الوقائية خلال فترة إذاعة مباراة الأهلي وريال مدريد وقبلها وبعدها.

ومن المقرر أن تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم إلى متابعة مباراة نصف النهائي في كأس العالم للأندية حيث يواجه الأهلى فريق ريال مدريد أفضل فريق في العالم حاليا، والأكثر تتويجا بالبطولات على مستوى أوروبا والعالم.

بينما يحتل النادي الأهلى بطل أفريقيا الترتيب الثاني من حيث الفوز بالبطولات على مستوى أندية العالم، ويذكر أن الأهلى فاز على ريال مدريد في مباراة ودية عام 2001 على أرض استاد القاهرة بمناسبة مئوية الشياطين الحمر.

وتشير التقارير إلى أن القيمة التسويقية لريال مدريد 849 مليون يورو، بينما القيمة التسويقية للأهلى 29.75 مليون يورو، ومن المتوقع أن يمثل الأهلى أمام ريال مدريد محمد الشناوي، وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني، وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية، وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد شريف.