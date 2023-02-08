مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد مجانا.. اضبط البث «واتفرج من بيتك»

تنطلق، مساء اليوم، مباراة الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، إذ يترقب عشاق وجماهير القلعة الحمراء وكرة القدم في كل مكان، موعد مباراة المارد الأحمر وبطل أوروبا بمونديال الأندية.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية عن طريق التردد الأرضي أو التردد الفضائي، من خلال اتباع الطرق الآتية :

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد عبر التردد الأرضي

- توصيل «إريال» لتشغيل قناة «أون تايم سبورت» الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد.

- في حالة صعوبة تشغيل القناة يجب شراء «محول» أو «كونفيرتر»، وفصل سلك الرسيفر وتركيبه في أحد جهات المحول، ثم تركيب الجهة الأخرى في التليفزيون بمدخل «الإريال»، ويتم بعدها تشغيل القناة الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد عبر التردد الفضائي

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد من خلال القنوات الفضائية أيضاً، والتي حصلت على حقوق بث المباراة رسمياً، إذ تذاع عبر القناة الرياضية المغربية وقناة SSC السعودية.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وتنطلق مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، خلال ساعات قليلة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وتقام على ستاد الأمير مولاي عبدالله بدولة المغرب.

ويسعى الأهلي خلال المباراة المرتقبة أمام بطل أوروبا إلى تحقيق الحلم المنتظر والصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ، إذ أكد لاعبو الفريق ومدربهم السويسري مارسيل كولر الرغبة الشديدة في تحقيق الفوز خلال اللقاء رغم معرفتهم بصعوبته، وقالوا «سنقاتل من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير النادي الأهلي في كل مكان»، وتُعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي الذي يصعد فيها الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية.