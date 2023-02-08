انهيار منزل الفنانة السورية سهر أبو شروف بمدينة حلب: كنت ناوية أصلحه

أعلنت الفنانة السورية سهر أبو شروف، انهيار منزلها في مدينة حلب، اليوم، جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا خلال الساعات الماضية.

وكتبت سهر أبو شروف عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي «الحمدلله، قدر الله وما شاء فعل، سقوط بيتنا بحلب بعد ما كنت ناوية بالأيام صلح، الأضرار فيه بفعل الحرب».

وحولت الفنانة السورية سهر أبو شروف، حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى منشورات استغاثة لمواطنيها من سوريا، فضلاً عن تقدم عائلات بعروض لاستضافة المنكوبين من الزلزال في منازلهم.

نجوم سوريا يتبرعون للمتضررين من الزلزال

وفي سياق مختلف، أعلن عدد من النجوم السوريين التبرع للمتضررين من الزلزال، حيث كشف الفنان تيم حسن عن تبرعه بمبلغ 107 ملايين ليرة، فيما أعلن الفنان ناصيف زيتون عن تبرعه بمبلغ 360 مليون ليرة، وذلك وفقاً لما أعلنته نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعلنت النقابة ذاتها، تبرع الفنانة السورية سلاف فواخرجي والمخرج وائل رمضان بمبلغ 21 مليون ليرة سوري لصالح متضرري الزلزال، ووجهت النقابة لهما الشكر على موقفهما النبيل.