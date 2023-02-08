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تيم حسن يتبرع بـ107 ملايين ليرة للمتضررين من زلزال سوريا

كتب:

بسمة شطا
01:28 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
تيم حسن

تيم حسن

تبرع الفنان تيم حسن بمبلغ مالي لصالح المتضررين من الزلزال، الذي وقع في سوريا فجر الأثنين، وتسبب في أضرار بالغة من انهيار مبان سكنية وسقوط ضحايا ومصابين. 

«تيم حسن» يتبرع لضحايا الزلزال في سوريا

 وكشفت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين فى الجمهورية العربية السورية عبر موقعها الرسمي على «فيسبوك» عن الأمر من خلال منشور خاص عن الفنان تيم حسن جاء فيه «بالتنسيق مع نقابة الفنانين، بادر النجم تيم حسن مشكورا، بالتبرع بمبلغ 107 مليون ليرة سورية».

تيم حسن يتبرع لصالح سوريا

وأضاف المنشور الخاص بالفنان تيم حسن،  «لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذي تعرضت له سورية الحبيبة».

 

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