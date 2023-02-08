رئيس الوزراء: نسعى لدعم قطاعي الصناعة والزراعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تركيز شديد وأولوية متكاملة في المرحلة الحالية والمقبلة، على دعم قطاعين رئيسيين يمثلان صلب الاقتصاد المصري، وهما الصناعة والزراعة.

مدبولي: جزء كبير من الواردات خاصة بالمحاصيل

أضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية «إكسترا نيوز»، أنه بالنسبة لدعم الفلاح المصري وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية، هناك تركيز شديد للغاية لتقليل الفجوة الدولارية، من خلال التركيز على تعظيم صناعاتنا، وتخفيض الواردات الخاصة بنا، «جزء كبير من الواردات للمحاصيل اللي بتدخل في الأعلاف والزيوت بصفة عامة».

وأوضح: «وجدنا أننا نستورد الحجم الأكبر من العلف في الذرة وفول الصويا، وبالتوافق مع وزير الزراعة والري والتموين فهنعلن خلال أيام قليلة أسعار الزارعات التعاقدية لتشجيع الفلاح على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية والتي ستستفيد منها الدولة في العلف أو إنتاج الزيت، وهنعلن لـ3 محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس سعر ضمان للفلاح هيعلن، والأهم أن وقت التوريد نرجع للبورصة السلعية، ونطبق ونفعل البورصة السلعية للـ3 محاصيل زي اللي عملناه السنة دي للقطن، وكان ناجح جدا».